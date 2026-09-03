Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) заявила про зростання ризиків для цивільних літаків над зонами збройних конфліктів та поблизу них. Серед головних загроз організація назвала безпілотники, далекобійну зброю, сучасні системи ППО та перешкоди супутниковій навігації.

ІКАО попередила про нові ризики для цивільної авіації

В ІКАО зазначили, що розвиток та активне застосування сучасних військових технологій посилюють небезпеку для цивільної авіації у районах збройних конфліктів.

Йдеться, зокрема, про зброю великої дальності, БпЛА, сучасні системи протиповітряної оборони та радіочастотні перешкоди глобальним навігаційним супутниковим системам.

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В організації фіксують зростання ризику того, що цивільні літаки можуть стати цілями або потрапити під перехресний вогонь.

В ІКАО наголосили, що авіакомпанії можуть оперативно змінювати маршрути та адаптувати польоти до ситуації, однак це не усуває основних загроз для безпеки цивільної авіації.

Як ІКАО хоче посилити безпеку польотів

На тлі зростання загроз ІКАО оновлює рекомендації щодо безпеки, пов’язаної з військовою діяльністю, а також щодо оцінки ризиків для польотів над зонами конфліктів та поблизу них.

Нові рекомендації мають допомогти державним органам, авіакомпаніям та постачальникам аеронавігаційних послуг ефективніше оцінювати потенційні загрози.

Країни закликали оперативно обмінюватися інформацією про ризики, вдосконалювати механізми ухвалення рішень та посилювати координацію між військовими й цивільними структурами.

Зокрема, така взаємодія має знизити ризик помилкової ідентифікації цивільного літака як військової цілі.

В ІКАО також нагадали, що Конвенція про міжнародну цивільну авіацію та відповідна резолюція Асамблеї організації забороняють застосування зброї проти цивільних повітряних суден.

Нагадаємо, що 2 вересня Україна офіційно поінформувала ІКАО про небезпеку використання російського повітряного простору цивільною авіацією.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що на тлі посилення військової активності небо над Росією стає дедалі небезпечнішим. Київ закликав авіакомпанії уникати польотів через російський повітряний простір.

За словами Сибіги, Україна попередила ІКАО, авіакомпанії та уряди інших держав, щоб вони могли вжити необхідних заходів безпеки та запобігти ненавмисним інцидентам.

Напередодні президент Володимир Зеленський також звернувся до авіакомпаній і страхових компаній, які продовжують працювати з Росією.

Він заявив, що через війну та зростання кількості безпілотників російський повітряний простір стає небезпечнішим для цивільних рейсів. Водночас Зеленський наголосив, що Україна не розглядає цивільну авіацію як ціль.

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