У липні Сили оборони завдали низку ударів по оперативному тилу та логістичних маршрутах російських військ. Під атаки потрапили мости, нафтобази, кораблі, протиповітряна оборона, літовища та пункти управління безпілотниками РФ.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міноборони про удари по військовій інфраструктурі РФ

За даними Міноборони, минулого місяця дрони middle strike уразили:

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14 мостів і переправ;

дев’ять об’єктів ППО та РЕБ;

понад 10 пунктів управління безпілотниками;

щонайменше сім літаків на аеродромі Саки;

десятки складів боєприпасів, нафтотермінали, нафтобази та паливний ешелон;

сторожовий корабель, катери та місця базування флоту.

У Міноборони стверджують, що особливу увагу під час атак приділяли тому, щоб порушити шляхи постачання у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях, а також в окупованому Криму.

Які мости та переправи потрапили під удари

Українські воїни атакували 14 залізничних та автомобільних мостів і шляхопроводів, а також понтонні переправи, які російська армія використовує у воєнних цілях. Серед них:

Донецька область – автомобільні мости через річки Малий Кальчик та Калка (район Гранітного), річку Грузький Яланчик (район Гусельникового), річку Кальміус (район Старомар’ївки), мости поблизу Новоекономічного та Виселок, а також логістичні переправи;

Луганська область – залізничні мости через річку Тепла (Нижньотепле) та Сіверський Донець (Станиця Луганська), залізничний шляхопровід у районі Довжанська;

Крим – залізничні мости через Красногвардійський канал, у районах Роздольного та Ічкі, залізничний міст «Сиваш» у районі Чонгара;

Херсонська область – автомобільний міст через Генічеську протоку;

Запорізька область – автомобільний міст у районі Приморська;

Курська область (Росія) – автомобільний міст у районі Козиного.

Удари по російській ППО та системах РЕБ

За даними Міноборони, уражено щонайменше девʼять російських обʼєктів. Серед них:

ЗРК С-400 та радіолокаційну станцію Небо-У (район Керчі);

ЗРК Бук (район Зеленопілля, Запорізька область);

ЗРК Панцирь-С2 (поблизу Сімферополя);

радіолокаційні станції Буссоль-С (район Хорлів на Херсонщині) та станцію раннього виявлення (район Оленівки у Криму);

береговий комплекс РЕБ Мурманськ-БН (мис Фіолент), станції РЕБ у районі Артемівки (АР Крим) та Поле-21 (Голубівка на Луганщині);

склад засобів РЕБ (район Новодарʼївки, Луганська область).

Атаки на бази безпілотників, авіацію та штаби РФ

У Міноборони зазначили, що уражено понад 10 пунктів управління безпілотників у Запорізькій, Донецькій, Сумській та Брянській областях, баз підготовки та пуску дронів, а також пунктів дислокації пілотів.

Знищено наземні ретранслятори для дронів Герань/Гербера у районах Чорноморського в Криму та Залізного Порту на Херсонщині, а також ретранслятори для безпілотників Оріон на авіабазі Джанкой.

У Криму на аеродромі Саки уражено ангари (знищено або пошкоджено щонайменше сім літаків Су-30, Су-30СМ, Су-24). На аеродромі Гвардійське під удари потрапили два ангари з дронами Shahed та авіаційним обладнанням.

У Міжводному атакували місце базування швидкісних катерів, а у Керчі – сторожовий корабель проєкту 10410 Светляк. На Луганщині під удар потрапив склад безпілотних літальних апаратів у районі Червонопопівки.

Українські воїни атакували координаційний центр російської ФСБ на Херсонщині, де могло перебувати близько 100 окупантів та понад 70 одиниць техніки. Також уражено виробничий цех авіаційного заводу в Євпаторії.

Удари по паливній інфраструктурі та складах РФ

У Міноборони розповіли, що Сили оборони уразили нафтовий термінал ТЕС-Термінал-1 у Керчі, нафтобазу в Шахтарську, обʼєкти Чорноморнафтогазу в Криму, ешелон з паливом поблизу Токмака, російський танкер у Чорному морі, а також десятки складів боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

Крім цього, українські розвідники вистежили та знищили береговий комплекс РЕБ Мурманськ-БН поблизу мису Фіолент.

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