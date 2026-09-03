Международная организация гражданской авиации (ICAО) заявила о росте рисков для гражданских самолетов над зонами вооруженных конфликтов и вблизи них. Среди главных угроз организация назвала беспилотники, дальнобойное оружие, современные системы ПВО и помехи спутниковой навигации.

ICAO предупредила о новых рисках для гражданской авиации

В ICAO отметили, что развитие и активное применение современных военных технологий усиливают опасность для гражданской авиации в районах вооруженных конфликтов.

Речь идет, в частности, об оружии большой дальности, БПЛА, современных системах противовоздушной обороны и радиочастотных помехах глобальным навигационным спутниковым системам.

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В организации фиксируют рост риска того, что гражданские самолеты могут стать целями или попасть под перекрестный огонь.

В ICAO подчеркнули, что авиакомпании могут оперативно изменять маршруты и адаптировать полеты к ситуации, однако это не устраняет основных угроз для безопасности гражданской авиации.

Как ICAO намерена усилить безопасность полетов

На фоне роста угроз ICAO обновляет рекомендации по безопасности, связанной с военной деятельностью, а также по оценке рисков для полетов над зонами конфликтов и вблизи них.

Новые рекомендации должны помочь государственным органам, авиакомпаниям и поставщикам аэронавигационных услуг более эффективно оценивать потенциальные угрозы.

Страны призвали оперативно обмениваться информацией о рисках, совершенствовать механизмы принятия решений и усиливать координацию между военными и гражданскими структурами.

В частности, такое взаимодействие должно снизить риск ошибочной идентификации гражданского самолета в качестве военной цели.

В ICAO также напомнили, что Конвенция о международной гражданской авиации и соответствующая резолюция Ассамблеи организации запрещают применение оружия против гражданских воздушных судов.

Напомним, что 2 сентября Украина официально проинформировала ICAO об опасности использования российского воздушного пространства гражданской авиацией.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что на фоне усиления военной активности небо над Россией становится все более опасным. Киев призвал авиакомпании избегать полетов через российское воздушное пространство.

По словам Сибиги, Украина предупредила ICAO, авиакомпании и правительства других государств, чтобы они могли принять необходимые меры безопасности и предотвратить непреднамеренные инциденты.

Накануне президент Владимир Зеленский также обратился к авиакомпаниям и страховым компаниям, которые продолжают работать с Россией.

Он заявил, что из-за войны и роста количества беспилотников российское воздушное пространство становится более опасным для гражданских рейсов. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает гражданскую авиацию в качестве цели.

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