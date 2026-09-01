Україна має намір попередити всі авіакомпанії, що використовують повітряний простір Росії, та тих, хто користується її аеропортами, про те, що російське небо стає повністю небезпечним.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 1 вересня.

Зеленський попередив про небезпеку російського неба

– Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним, – наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна не становить загрози для цивільної авіації та жодного цивільного літака.

Зараз дивляться

– Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати, – зазначив президент.

Він додав, що російська влада не повідомляє про це належним чином, “але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо”.

За словами Зеленського, саме російська агресія зробила небезпечним небо України, Європи та навіть самої Росії.

– Перші ракети, перші дрони полетіли саме з Росії, перетнули кордон нашої держави саме з повітряного простору. Ця ескалація не може і не буде залишатися тільки на території України, – додав глава держави.

Він наголосив, що наслідки російської ескалації відчуватимуться і в небі РФ, “яке вже є і буде більше простором для наших дронів, наших ракет, які активно і справедливо діють у відповідь на російську війну”.

Зеленський попередив партнерів, що у російському небі завершилися безпечні моменти. Він зазначив, що це мають почути посли держав, які працюють в Україні, та посли, які працюють у Москві.

– Кожен з них точно знає, що означає російська війна для нашої країни, для наших людей, і має цю інформацію донести до своїх столиць. Важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки, – сказав він.

Міністерство закордонних справ України та відповідні інституції нададуть міжнародним структурам повну інформацію про небезпеки в російському небі.

Нагадаємо, The Atlantic із посиланням на джерела написало, що українські посадовці на початку 2026 року нібито запропонували Зеленському план, який передбачав застосування до 1 000 дронів на добу проти аеропортів Москви та її околиць.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.