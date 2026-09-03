У ніч на 3 вересня, починаючи з 18:00 2 вересня, РФ атакувала Україну ударними дронами різних типів.

Нічна атака на Україну 3 вересня: що відомо

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Росія атакувала Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (близько половини – реактивні), S8000 Бандероль, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія із напрямків: Міллерово, Орел, ТО Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 135 цілей:

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135 ворожих БпЛА типу Shahed (в т. ч. реактивні), Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 вересня під атакою була Київська область, внаслідок чого зафіксовані пошкодження складських приміщень, магазину, також є поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 653-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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