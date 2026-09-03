В ночь на 3 сентября, начиная с 18:00 2 сентября, РФ атаковала Украину ударными дронами разных типов.

Ночная атака на Украину 3 сентября: что известно

Как сообщают Воздушные сили ВСУ, Россия атаковала Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (около половины — реактивные), S8000 Бандероль, Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия из направлений: Миллерово, Орел, ВОТ Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 целей:

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135 вражеских БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивные), Герберы и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, что в ночь на 3 сентября под атакой была Киевская область, в результате чего зафиксированы повреждения складских помещений, магазин, а также есть раненые.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 653-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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