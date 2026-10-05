На початку 2026 року російські окупаційні війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат Герань-5 під час комбінованих повітряних атак проти України.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що нині відомо про дрон Герань-5, читайте в матеріалі.

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Дрон Герань-5: характеристики

За даними ГУР МО України, у дрона Герань-5 характеристики такі:

довжина – близько 6 м;

розмах крил – до 5,5 м;

маса бойової частини – близько 90 кг;

заявлена дальність ураження – до 1 000 км.

На відміну від попередніх модифікацій лінійки Герань, новий апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів уніфіковані з іншими зразками серії.

У конструкції зафіксовано використання:

12-канальної системи супутникової навігації типу комета;

трекера на базі мікрокомп’ютера Raspberry та 3G/4G-модемів;

реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БпЛА Герань-3, але з більшою тягою.

У розвідці наголошують, що Герань-5 важко вважати власною розробкою РФ — зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським БпЛА Karrar.

Також відомо, що противник опрацьовує запуск Герань-5 з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, для збільшення дальності та здешевлення застосування.

Окремо розглядається можливість оснащення дрона ракетами класу повітря – повітря Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже проводять всебічне дослідження зразків.

Атаки України дронами Герань-5

Вночі проти 11 січня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Під час атаки противник застосував 154 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

3 вересня стало відомо, що у районі Києва українські сили ППО другий день поспіль знищують російські реактивні дрони Герань-5.

6 вересня радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов заявив, що РФ дедалі частіше запускає по Україні реактивні Бандеролі та Герані-5. Проте Сили оборони створюватимуть реактивні ракети-перехоплювачі, щоб мати протидію такому озброєнню.

19 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що цього ж дня бійці військової контррозвідки СБУ уразили російський реактивний дрон Герань-5.

5 жовтня речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив про успішне застосування роботизованих турелей проти російських безпілотників. Зокрема, турелі, які використовують штучний інтелект, збивають реактивні дрони, серед яких і Герань-5.

Фото: ГУР

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