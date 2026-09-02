Генпрокурор Руслан Кравченко і Державне бюро розслідувань з’ясують всі обставини стрілянини між окремими підрозділами СБУ та ГУР. Будуть кадрові рішення щодо учасників інциденту.

Про це заявив президент Володимир Зеленський ввечері 2 вересня.

Стрілянина між СБУ та ГУР у Києві 2 вересня: заява Зеленського

– Щодо сьогоднішньої абсолютно ганебної ситуації між окремими підрозділами СБУ та ГУР, яка сталася в Києві. Ми говорили з генеральним прокурором Русланом Кравченком, – зазначив глава держави.

За його словами, генпрокурор та ДБР з’ясують всі обставини стрілянини у Києві між підрозділами СБУ та ГУР, будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цього інциденту.

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Зеленський наголосив, що “має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах”.

– Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено, – наголосив глава держави.

Що відомо про стрілянину у Києві 2 вересня

У Києві в Дніпровському районі вранці 2 вересня сталася стрілянина. Очевидці повідомляли, що на місці були чоловіки, які можуть бути представниками силових структур – ГУР та СБУ.

В Службі безпеки заявили, що проводили спецоперацію, під час якої на них напали представники іншого підрозділу Сил оборони. Про який саме підрозділ ідеться, в СБУ не уточнили. У ГУР ситуацію наразі не коментували.

За словами ексголови ГУР та голови ОП Кирила Буданова, “ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази”.

Ситуація могла бути пов’язана з викраденням заступника командира з бойової роботи підрозділу ГУР Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова.

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