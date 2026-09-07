Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір використати вересень і жовтень для активізації дипломатичних зусиль і пошуку можливостей для відновлення переговорного процесу.

Про це він повідомив в інтерв’ю Axios в понеділок, 7 вересня .

Зеленський про можливість відновлення дипломатії

Володимир Зеленський припустив, що Генеральна асамблея ООН у Нью-Йорку наприкінці цього місяця може стати можливим майданчиком для подальших переговорів між США та Україною.

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За його словами, існує також можливість проведення ще однієї тристоронньої переговорної сесії за участю США, України та Росії, хоча жодного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

– У нас є вересень і жовтень, щоб знайти будь-який спосіб говорити, – сказав Зеленський. – Без діалогу … ми не отримаємо результату.

– Я вважаю, що президент Трамп може знайти шлях до справжнього початку переговорного процесу до холодної зими, – додав він.

Нагадаємо, 6 вересня до Києва з візитом прибули спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. В українській столиці американська делегація зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори відбулися у три сесії. Під час першої зустрічі Віткофф і Кушнер провели переговори з українською стороною. Пізніше до обговорення приєдналися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Згодом Володимир Зеленський разом зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером провів спільну пресконференцію.

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