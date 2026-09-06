Сьогодні, 6 вересня, у Києві з візитом знаходились спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. У столиці американська делегація зустрілась з президентом Володимиром Зеленським.

Факти ICTV зібрали найважливіше з заяв Віткоффа, Кушнера та Зеленського за підсумками переговорів.

Головні тези за підсумками візиту спецпредставників Трампа

Переговори тривали у три сесії. Спочатку Віткофф та Кушнер зустрілись з українською стороною, а згодом до розмови долучились представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Після цього Зеленський провів спільну пресконференцію з Віткоффом і Кушнером.

Володимир Зеленський

Голова нашої держави заявив, що готується спільна зустріч України, США та Європи.

– Ми домовилися, що найближчим часом Україна, Європа і Америка зустрінуться. Не знаю, де буде зустріч. Може знову в Україні, – сказав голова нашої держави.

Також президент заявив, що візит американських представників до столиці спрацював, як системи Patriot.

– Ви сьогодні спрацювали навіть краще, ніж системи Patriot для наших громадян у столиці, – зауважив голова нашої держави.

Зеленський заявив, що Київ розраховує на ППО, енергетичну підтримку та можливості використання американського скрапленого природного газу.

– Актуальним залишається територіальне питання… Це не значить, що ми про це дуже довго говорили, але ми мали можливість і проговорювали. Залишуся при своїй думці, що такі складні питання вирішуються тільки на рівні лідерів.

Зеленський заявив, що схоже на те, що війна триватиме і взимку.

— Ми дуже сподіваємось, що в нас буде можливість домовитись з американськими партнерами. Є надія й на підтримку європейських партнерів, якщо війна триватиме взимку, а поки на це схоже, — зауважив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що постійний терор останніми днями — це нова тактика Путіна перед виборами.

За словами Зеленського, Україна продовжить відповідати на удари доти, доки не припиняться терор і війна.

Голова нашої держави заявив, що приїзд представників президента США до Києва не пов’язаний із можливим перенесенням голосування в Сенаті США щодо пакету про санкції проти РФ:

– У наших зустрічах із Блюменталем (сенатор США, – Ред.) я з ним піднімав це питання, він сказав, що вони всі дуже позитивно дивляться, що пакет (санкцій, – Ред.) буде, на їхній погляд пакет має всі шанси бути проголосований… Я точно впевнений, що це не пов’язані речі з нашою зустріччю. І наша зустріч пов’язана з тим, що ми давно розраховували, що команда США приїде до нас.

Також Зеленський заявив, що питання Донбасу — це питання цієї війни.

Стів Віткофф

Спецпосланець Трампа позитивно оцінив переговори в Києві та зустріч із Путіним.

За словами Віткоффа, головне завдання США — зблизити позиції України та Росії, звузити коло розбіжностей і налагодити комунікацію між сторонами.

– Ми шукаємо дипломатичного вирішення конфлікту. Ми зробили певний прогрес в Москві. Сподіваюсь, скоро ми зможемо оголосити про тристоронній формат. Є багато ідей, які ми обговорювали в Москві і сюди привезли. Треба залучити всі сторони, щоб знайти компроміс. Сподіювась, ми знайдемо інгредієнти для цього.

Віткофф також заявив, що поставив перед собою завдання налагодити комунікацію з Путіним, щоб знати його позицію, і звузити протиріччя щодо ключових питань між сторонами. За його словами, він щонайменше тричі їздив до Москви разом з Кушнером і до них “завжди ставилися з повагою”.

Джаред Кушнер

Він повідомив, що Трамп працює над завершенням війни, але хоче не просто припинення бойових дій, а тривалого миру:

– Президент Трамп передає свою повагу. Він дуже уважно стежить за ситуацією і старанно працює над тим, щоб знайти вихід із цієї війни. Президент зараз сфокусований на тому, щоб не просто зупинити конфлікт, а створити рамки, в яких, можливо, буде побудувати довгостроковий світ.

Спецпредставник Трампа також розповів про зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним:

– Вчора ми зустрічалися з Путіним, Стів більше зустрічався, це були конструктивні і змістовні зустрічі. Ми не були вже 6 місяців в регіоні. І ми пообіцяли Зеленському, що наступного разу ми заїдемо в Україну, коли будемо в РФ.

Також він зауважив, що у розмові з Путіним багато проговорили, що може бути елементами того, що може бути досягнуто в якості миру:

– Що може отримати РФ, що може отримати Україна, що може отримати світ. Це був дуже гарний діалог.

Крім того, він висловив думку про тристоронній формат переговорів.

– Продуктивно було б повернутися до тристороннього формату переговорів. Я думаю, що це продуктивний форма. Багато є нових ідей.

Фото: Вероніка Бойко

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