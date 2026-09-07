США вивчають можливість того, чи могли б Україна та Росія зробити кроки для деескалації війни взимку та паралельно відновити переговори щодо ширшої мирної угоди.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Axios у понеділок, 7 вересня.

Зеленський підбив підсумки візиту делегації США в Україну

Український президент вважає, що тижні до початку зими відкривають можливість для дипломатії.

Зараз дивляться

Володимир Зеленський переконаний, що президент Росії Володимир Путін розраховує використати ще одну сувору зиму, щоб послабити Україну.

Він додав, що Путін не хоче налаштовувати проти себе президента США напередодні проміжних виборів.

– Я відчуваю, що Путіну потрібен Трамп, – сказав Зеленський. – Він не хоче … викликати його невдоволення.

Президент України заявив, що навіть якщо Путін не хоче деескалації, адміністрація Трампа може чинити на нього тиск, щоб він пішов на це.

На запитання, чи може Путін захотіти забезпечити Трампу дипломатичну перемогу перед виборами у США, Зеленський відповів: Так.

Зеленський у неділю зустрівся в Києві з посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Це був їхній перший візит в Україну з початку другого президентського терміну Трампа.

Кушнер і Віткофф прибули до Києва після тригодинної зустрічі з Путіним у Кремлі в суботу.

Зеленський заявив, що посланці США передали йому повідомлення про те, що “росіяни готові до переговорів”.

Він, однак, залишається скептичним, оскільки дії Росії на полі бою та нещодавня ескалація атак не свідчать про готовність до компромісу.

Зеленський зазначив, що після поїздки посланців США він розуміє ситуацію так: Путін “готовий обговорювати” ідеї щодо просування переговорів.

США обговорюють деескалацію війни та переговори перед зимою

Український президент заявив, що посланці США прибули до Москви та Києва насамперед для того, щоб “розблокувати” дипломатичний процес, але вони привезли й кілька нових ідей.

Він відмовився розкривати всі деталі, проте повідомив, що частина обговорень стосувалася можливих кроків із деескалації з боку Росії та України напередодні зими та протягом зимового періоду.

– Є ідеї щодо енергетичних об’єктів, щодо постачання зерна, щодо електроенергетичних об’єктів, щодо експорту нафти й газу. У нас із Росією різні інтереси, – сказав Зеленський.

На запитання, чи передбачає новий підхід США одночасне відновлення переговорів і спробу досягти домовленостей, які дозволили б Україні та Росії пройти зиму без значної ескалації,

Зеленський відповів, що таке трактування “дуже близьке до реальності цих розмов”.

Він назвав першою метою відновлення переговорів, а другою – спробу зробити майбутню зиму іншою, ніж попередні, коли російські атаки на енергетичну інфраструктуру України посилювали війну.

За його словами, метою було б знайти кроки до або під час зими, “які можуть наблизити сторони до миру”.

Американські чиновники заявляють, що не знають, чи вдасться врахувати інтереси і Росії, і України до початку зими. Численні попередні спроби досягти припинення вогню або призупинити удари по енергетичних об’єктах зазнали невдачі.

Зеленський заявив, що очікується, що американська команда поінформує Трампа, а потім продовжить консультації з українськими та європейськими посадовцями.

Президент України заявив, що США підтримують і окремий “зимовий пакет” для України, який включатиме допомогу у сфері протиповітряної оборони та енергетики.

– Йдеться не лише про ракети, – сказав Зеленський. – Йдеться і про СПГ (скраплений природний газ, – Ред.) … і про кроки з деескалації.

Зеленський назвав умови України для дипломатичного процесу

Український президент вважає, що Путін розраховує взимку завдати Україні достатньої шкоди, щоб змусити Київ піти на подальші поступки.

– Росія справді вважає, що ця зима може допомогти їм зламати нас, – сказав Зеленський.

За його словами, Москва сподівається, що масштабний зимовий наступ і атаки на українську інфраструктуру завдадуть “сильного удару”, після якого Україна стане “більш схильною до компромісів”.

Зеленський наголосив, що Україна вже пішла на всі компроміси, на які могла піти, і що будь-який дипломатичний процес потребуватиме гарантій безпеки та пакета економічної підтримки.

Він також зазначив, що Росія стикається з власними ризиками напередодні зимових місяців. За його словами, Україна теж може завдати Росії економічного удару.

– Коли вони атакували нашу електроенергетику, ми заблокували їхню можливість продавати нафту й газ, – сказав він.

Він також попередив, що перебої з експортом сільськогосподарської продукції можуть призвести до зростання світових цін на продовольство та спричинити продовольчу нестабільність.

Зеленський заявив, що Україна повинна залишатися військово сильною протягом усього дипломатичного процесу, і зазначив, що Київ зараз перебуває в кращому становищі на полі бою, ніж раніше, попри нестачу засобів протиповітряної оборони та безперервні російські атаки дронами й ракетами.

Він також закликав США запровадити додаткові санкції проти Росії, назвавши їх ключовим важелем впливу в будь-яких переговорах.

– Путіну потрібні гроші, – сказав Зеленський. – Путін хоче грошей, щоб продовжувати війну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.