З вечора 8 вересня лунали вибухи у Миколаєві. Під ударом опинилося багато об’єктів цивільної інфраструктури. На жаль, є жертва та поранені.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вибухи у Миколаєві 8-9 вересня: що відомо

За інформацією Олександра Сєнкевича, внаслідок ворожого удару по Миколаєву загинула 70-річна жінка. Постраждали четверо мирних мешканців: 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина.

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— Під ударом також опинилися об’єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Один із них знищено повністю, — повідомив міський голова.

Як повідомляє Суспільне, російські війська завдали ударів по гіпермаркету Метро. Територія магазину всипана уламками.

Зранку Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті знову лунають вибухи — ворог продовжує атакувати Миколаїв.

Удень та пізно увечері 4 вересня російські війська атакували торговельний центр Епіцентр у Миколаєві. Поранення дістали двоє людей — 72-річний чоловік та 17-річна дівчина.

4 серпня РФ атакувала Миколаїв. Загинула 89-річна жінка, ще семеро людей дістали поранення. Зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще сім осель, авто та три багатоповерхівки.

20 липня російські ударні дрони типу Шахед атакували Миколаїв. Пошкоджено дві будівлі АЗС та вибито вікна в багатоповерхівці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 659-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Сєнкевич/Миколаївська МВА

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