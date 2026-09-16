Україна очікує від Росії конкретного переліку об’єктів та уточнення умов можливого взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Україна чекає конкретних пропозицій від РФ

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, Київ готовий предметно обговорювати можливу деескалацію, однак для цього російська сторона має представити конкретні пропозиції.

Він зазначив, що Москва повинна надати перелік об’єктів, які можуть бути включені до домовленостей, а також уточнити інші параметри можливого режиму.

Зараз дивляться

– Якщо росіяни готові серйозно на це, то нехай надають списки об’єктів, нехай уточнюють деталі, ми чекаємо на це. Хотілося б, щоб і Росія демонструвала готовність до цієї деескалації. Я думаю, тоді всі рішення можна буде знайти, – сказав Тихий.

У МЗС також наголошують, що у разі досягнення домовленостей визначені українські об’єкти мають бути повністю захищені від ударів незалежно від виду озброєння.

Наразі домовленості про так зване енергетичне перемир’я між Україною та Росією немає.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова припинити удари по енергетичних об’єктах за умови взаємності та гарантій дотримання такого режиму російською стороною.

Обговорення активізувалися після заяв президента США Дональда Трампа про можливість взаємного припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас удари після цього продовжувалися, тому фактично такий режим не був запроваджений.

У Кремлі заявляли, що позитивно ставляться до самої ідеї. Речник президента РФ Дмитро Пєсков називав пропозицію про взаємний мораторій на удари по енергетиці “дуже хорошою”.

Однак про остаточні домовленості або дату початку дії можливого режиму російська сторона не повідомляла.

Наразі сторони обговорюють потенційні параметри такого механізму, зокрема перелік об’єктів, які можуть бути захищені від ударів, умови дотримання домовленостей та можливі механізми контролю.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.