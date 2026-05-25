Полковника армії Української Народної Республіки (УНР), голову Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) під Києвом.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Перепоховання Андрія Мельника

— Коли ми повертали в Україну останки полковника Андрія Мельника та його дружини Софії через Закарпаття та ще через пів країни до Києва, на цьому шляху не було розбрату, який так часто раніше збивав нас, збивав Україну з ніг. Не було сумнівів, хто є справжнім ворогом України, а хто її друзями, партнерами та братами, — сказав Володимир Зеленський.

За його словами, полковник Андрій Мельник повернувся вже в іншу Україну, зовсім не ту, яку змушений був залишити, а в ту, про яку мріяв.

— Він повернувся в Україну, яка стала далекобійною, стала далекоглядною. Він повернувся в Україну, яка обов’язково житиме в мирі. В Україну, яку світ уже не просто хоче бачити на політичній мапі, а яку країни світу хочуть бачити своїм другом, — заявив президент.

Глава держави подякував усім, хто долучився до повернення українських величних постатей, щоб український народ отримав свій пантеон героїв.

У церемонії перепоховання взяли участь президент Володимир Зеленський, третій президент (2004-2010 рр.) Віктор Ющенко, очільниця уряду Юлія Свириденко, голова ОПУ Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, спікер ВР Руслан Стефанчук, перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, глава МЗС Андрій Сибіга, голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров, голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Також були присутні очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник, ексголова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак. А також заступники міністрів, військові, представники громадськості, духовенства тощо.

На Національному військовому меморіальному кладовищі поховані понад 300 українських воїнів, з них понад 200 – невідомі. Перші поховання тут відбулися в серпні 2025 року.

Фото : Офіс президента

