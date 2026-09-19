Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 520 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника на 19 вересня перевищили 1 млн 516 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 19 вересня 2026 року

особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб

танків – 12 352 (+1) од.

бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.

артилерійських систем – 50 011 (+73) од.

РСЗВ – 2 143 (+1) од.

засобів ППО – 1 657 (+11) од.

літаків – 442 (+0) од.

гелікоптерів – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.

крилатих ракет – 5 111 (+0) од.

кораблів/катерів – 35 (+0) од.

підводних човнів – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 150 922 (+480) од.

спеціальної техніки – 4 703 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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