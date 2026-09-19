Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 19 вересня: ЗСУ знищили 1520 окупантів і 73 артсистеми
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 520 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника на 19 вересня перевищили 1 млн 516 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 19 вересня 2026 року
- особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб
- танків – 12 352 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 25 357 (+5) од.
- артилерійських систем – 50 011 (+73) од.
- РСЗВ – 2 143 (+1) од.
- засобів ППО – 1 657 (+11) од.
- літаків – 442 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16) од.
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 524 132 (+1 816) од.
- крилатих ракет – 5 111 (+0) од.
- кораблів/катерів – 35 (+0) од.
- підводних човнів – 2 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 150 922 (+480) од.
- спеціальної техніки – 4 703 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 669-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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