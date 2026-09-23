Вибухи в Києві прогриміли зранку 23 вересня піл час атаки ударних безпілотників.

Про наслідки атаки повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухи у Києві 23 вересня: що відомо

Упродовж ночі 23 вересня ворожі дрони атакували столицю України.

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За попередньою інформацією, у Солом’янському районі Києва уламки БпЛА впали на територію між житловими будинками.

Згодом Віталій Кличко повідомив про ще одну локацію у цьому ж районі. Внаслідок вибухів у Києві 23 вересня виникла пожежа на території транспортного підприємства.

Крім того, у Голосіївському районі спалахнули складські приміщення. Крім того, ворожий безпілотник атакував АЗС.

Пізніше Кличко повідомив про падіння БпЛА на бізнес-центр. На місце удару вже прямують екстрені служби.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в об’єкт транспортної інфраструктури.

Також у Дарницькому районі внаслідок російської атаки, попередньо, сталося загоряння на даху однієї з АЗС.

На тлі підвищеної повітряної загрози для столиці тимчасово призупинили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках.

Рух мають відновити після того, як безпекова ситуація дозволить продовжити перевезення.

Наразі відомо, що під час вибухів у Києві сьогодні постраждали троє людей, двоє з них – у важкому стані.

Остаточні наслідки вибухів у Києві 23 вересня наразі встановлюються. На момент публікації новини ворожа атака досі тривала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 673-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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