Дізнатися, який вигляд мав гетьман Іван Мазепа тепер можна у Національному заповіднику Києво-Печерська лавра.

Там презентували бронзове погруддя видатного творця української державності, що станом на зараз можна вважати найточнішим зображенням політика.

Яким був Іван Мазепа

Основою для скульптурного зображення стала прижиттєва гравюра гетьмана, створена у 1706 році. Її автор – німецький гравер Мартін Бернігерот.

Зараз дивляться

Погруддя створили скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов за участі архітектора Віктора Юрківа, дослідниці Ольги Ковалевської та Українського інституту національної пам’яті.

Примітно, що у постаменті майбутнього памʼятника використано справжній цоколь з граніту, що залишився після руйнації Успенського собору у 1941 році. В оздобленні погруддя можна розгледіти елементи різьбленого іконостаса, встановленого у храмі. До слова, саме до Успенського собору свого часу робив щедрі внески й сам Мазепа, і його мати Марія Магдалина.

Відродження памʼяті про гетьмана

Через прагнення Івана Мазепи триматися курсу на Європу, російський цар Петро Перший оголосив його зрадником. Імʼя видатного українця намагалися заплямувати, а памʼять про нього викривити.

– Зараз ми відроджуємо минуле для того, щоб ми надалі впевненіше бачили наше майбутнє. Поява скульптури Мазепи в лаврі є проявом тяглості української державницької традиції та перемоги історичної правди, – зазначила в. о. гендиректора заповідника Світлана Котляревська.

Найточніше скульптурне зображення гетьмана представлене на виставці Мазепа. Стратегія європейської України, що триває у лаврі. Серед експонатів можна побачити документи мазепинської епохи, твори мистецтва, коштовності, зброю, стародруки та предмети побуту козацької старшини.

Фото: Юрій Юрченко/Лавра

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.