У Києві внаслідок російської атаки 25 вересня пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про наслідки удару повідомила Вища рада правосуддя на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя в Києві: що відомо

У ВРП заявили, що будівля органу зазнала пошкоджень унаслідок чергового російського удару по столиці.

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За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей. Деталей щодо характеру їхніх травм та стану у Вищій раді правосуддя наразі не повідомили.

На місці працюють відповідні служби. Триває ліквідація наслідків атаки та уточнюються масштаби пошкоджень будівлі.

Через наслідки удару Вища рада правосуддя повідомила про тимчасове унеможливлення роботи органу. Коли ВРП зможе відновити роботу, наразі не уточнюється.

Нагадаємо, що вночі проти 25 вересня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Наслідки атаки зафіксували у Солом’янському, Подільському, Печерському та Шевченківському районах.

У Солом’янському районі БпЛА, зокрема, влучив у 25-поверховий житловий будинок, а у Печерському — у багатоповерхівку на рівні 7–10 поверхів. Також зафіксовані влучання та падіння безпілотників на нежитлові об’єкти.

За останніми даними мера Києва Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали 14 людей, серед них 9-річний хлопчик. Загинув 14-річний хлопець.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 675-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Вища рада правосуддя

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