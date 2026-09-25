В Киеве в результате российского удара 25 сентября повреждено здание Высшего совета правосудия (ВСП).

О последствиях удара сообщила Высший совет правосудия на своей официальной странице в Facebook.

Здание Высшего совета правосудия в Киеве повреждено: что известно

В ВСП заявили, что здание органа получило повреждения в результате очередного российского удара по столице.

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По предварительной информации, пострадали шесть человек. Подробностей о характере их травм и состоянии в Высшем совете правосудия пока не сообщили.

На месте работают соответствующие службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточняются масштабы повреждений здания.

Из-за последствий удара Высший совет правосудия сообщил, что работа органа временно невозможна. Когда ВСП сможет возобновить работу, пока не известно.

Напомним, что в ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия атаки зафиксировали в Соломенском, Подольском, Печерском и Шевченковском районах.

В Соломенском районе БпЛА, в частности, попал в 25-этажный жилой дом, а в Печерском — в многоэтажку на уровне 7–10 этажей. Также зафиксированы попадания и падения беспилотников на нежилые объекты.

По последним данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали 14 человек, среди них 9-летний мальчик. Погиб 14-летний парень.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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