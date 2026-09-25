РФ посилила удари по українських дата-центрах і телекомунікаційних об’єктах, через що в Києві виникли перебої з доступом до інтернету. Це викликає занепокоєння, що Москва намагається завдати удару по цифровій економіці України.

Про це пише Financial Times.

Росія посилила удари по дата-центрах

Український оператор телекомунікаційної інфраструктури Datagroup повідомив, що в п’ятницю, 25 вересня, один із його об’єктів був уражений ударним безпілотником. Унаслідок атаки загинули четверо людей.

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За даними Міністерства цифрової трансформації України, після ударів у середу та четвер близько 100 тис. домогосподарств у Києві та прилеглому регіоні тимчасово залишилися без доступу до інтернету.

– Росія атакувала великі українські дата-центри, намагаючись перешкодити потоку інформації, – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга в X.

Українські чиновники та представники бізнесу попередили, що Росія може намагатися спричинити масштабніші перебої, які потенційно можуть загрожувати цифровій інфраструктурі, що забезпечує роботу банків, сервісів онлайн-платежів, підприємств, державних послуг та військової сфери.

За даними українських чиновників та постраждалих компаній, російські удари влучили в інтернет-провайдерів Pavutyna, Etherlink, Crazy Network і Utels, а також хостингові компанії Cityhost та MiroHost.

Utels повідомила в Telegram, що внаслідок російського удару постраждав дата-центр у столиці, де розміщувалося основне мережеве обладнання Utels.

Росія завдавала ударів по комунікаційній інфраструктурі України протягом усієї війни, але українські чиновники та представники бізнесу заявили Financial Times, що останні атаки свідчать про цілеспрямовану ескалацію.

У п’ятницю Міністерство оборони Росії визнало, що завдало удару по офісах Datagroup, заявивши, що компанія обробляла та передавала “розвідувальні дані в інтересах Збройних сил України”.

У Datagroup повідомили, що продовжують працювати “з резервних майданчиків… попри пошкодження дата-центру”.

Унаслідок російських ракетних і дронових атак на Київ у середу загинули двоє людей, ще 43 отримали поранення, повідомила місцева влада.

Російські удари в четвер пошкодили залізничну інфраструктуру, а також житлові та комерційні будівлі.

Зеленський неодноразово закликав союзників посилити військову допомогу, щоб зміцнити протиповітряну оборону України.

Він привітав обіцянку Дональда Трампа надати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, однак згодом президент США заявив, що ще раз обмірковує це рішення.

У п’ятницю Зеленський заявив, що Трамп сказав йому в Нью-Йорку на початку цього тижня:

– Я ухвалив остаточне рішення, Україна отримає ліцензії на виробництво ракет Patriot.

Атаки РФ порушили роботу систем зв’язку та мобільних сповіщень

Сибіга заявив, що удари також порушили доступ до мобільних сповіщень про російські атаки, позбавивши багатьох тисяч людей важливого засобу безпеки.

– Оперативні сповіщення про загрозу ракет і дронів мають надзвичайно важливе значення – вони рятують життя. Це критично важлива цивільна інфраструктура, яка забезпечує людям доступ до інформації, здатної врятувати життя. Це не військова ціль. Вона необхідна для забезпечення нормального функціонування повсякденного життя, – сказав Сибіга.

Державна комісія України з питань зв’язку попередила про “тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до телекомунікаційних послуг”.

Аварійні бригади відновили частину пошкодженої інфраструктури та мереж, поступово повертаючи роботу сервісів.

Однак атаки на дата-центри можуть спричинити значно масштабніші наслідки, ніж удари по окремих комунікаційних мережах.

Ці об’єкти забезпечують обчислювальну потужність і зберігання даних для вебсайтів, корпоративних систем та широкого спектра онлайн-сервісів. Тому пошкодження одного об’єкта може одночасно вплинути на велику кількість клієнтів.

Останніми роками уряд і економіка України стали значною мірою залежати від цифрових сервісів. Банківська система, платежі, торгівля та державні функції спираються на взаємопов’язані телекомунікаційні мережі та інфраструктуру зберігання й обробки даних.

Останні атаки підвищують ризик того, що Росія може реалізовувати ширшу стратегію з виведення з ладу цієї інфраструктури в межах повітряної кампанії, яка неодноразово була спрямована на енергетичну систему України.

– Оскільки Росія не досягає своїх цілей на полі бою, вона шукає нові способи дестабілізувати життя в Україні та тероризувати цивільне населення, – сказав Сибіга.

Він закликав посилити санкційний тиск на Москву та надати його державі, яка постраждала від війни, більше ракет-перехоплювачів.

– Ці атаки не повинні стати новою нормою, – наголосив глава МЗС.

Масштаб завданої шкоди залишається незрозумілим. Українська влада не надала повної оцінки пошкодженої інфраструктури.

Пожежа на станції Starlink у Польщі

Інцидент у Польщі в середу також, схоже, був частиною кампанії Москви, спрямованої на обмеження доступу України до інтернету.

Поблизу Варшави сталася пожежа на наземній станції Starlink, якою керує державна телекомунікаційна група Exatel. Об’єкт забезпечує роботу супутникових інтернет-сервісів у Європі та Україні.

Міністр цифрових питань Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що влада розслідує пожежу як “спробу порушити роботу життєво важливої станції, яка має вирішальне значення для безпеки та безперервності інтернет-послуг в Україні”.

– Це елемент гібридної війни та диверсійної війни, — сказав він, додавши, що “багато ознак вказують на те, що такі дії відповідають російській доктрині атаки, хоча сьогодні не можна стверджувати це з упевненістю”.

Польські ЗМІ процитували прем’єр-міністра Дональда Туска, який заявив, що йому “не подобається без 100-відсоткової впевненості визначати, що є диверсією, а що нещасним випадком”, але “це виглядає погано”.

Російський уряд не коментував інцидент у Польщі.

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