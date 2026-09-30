Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), офіційно відкрив для подання всі 43 категорії заяв про компенсацію збитків, втрат або шкоди, спричинених діями РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляють сайт Міжнародного Реєстру збитків (RD4U), прем’єр-міністр України Сергій Корецький та офіційний портал Дія.

Міжнародний Реєстр збитків для України

Відкриття останніх трьох категорій завершило поетапний запуск системи подання заяв, який тривав із 2 квітня 2024 року. Наразі повноцінно функціонують такі напрями:

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21 категорія — для фізичних осіб;

11 категорій — для юридичних осіб;

11 категорій — для держави Україна.

Станом на зараз до Реєстру вже надійшло 195 тис. заяв, із яких понад 65 тис. вже офіційно внесено, а інші перебувають на етапі опрацювання.

Загалом сформована система охоплює широкий спектр наслідків війни: смерть та зникнення безвісти близьких, тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрату житла чи роботи, збитки бізнесу, шкоду довкіллю та культурній спадщині, а також гуманітарні витрати держави.

Останні відкриті категорії: екологія та державне майно

Фінальними для подання стали три категорії заяв від України, її органів влади, а також державних і комунальних установ та організацій. Серед них:

B3.1 Екологічна шкода — фіксація шкоди довкіллю, витрат на оцінку, очищення, відновлення, рекультивацію, а також збитків через погіршення стану чи втрату екологічної цінності.

B3.2 Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів — заяви щодо вартості природних ресурсів, розкрадених або привласнених унаслідок російської агресії.

B1.6 Інші втрати майна — фіксація пошкодженого, знищеного або втраченого майна, яке не охоплюється іншими специфічними категоріями Реєстру.

Реєстр збитків: як подати заяву в Дії

Заяви в цих категоріях подаються в онлайн-режимі через портал Дія.

Подати заяву про компенсацію збитків можуть фізичні та юридичні особи, а також держава Україна, зокрема органи державної влади та місцевого самоврядування.

Після подання заяву перевірять на відповідність правилам та внесуть до Реєстру. Після цього разом із доказами її передадуть до Компенсаційної комісії, яка розглядатиме її по суті та визначатиме розмір компенсації.

Сервіс реалізують Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за сприяння швейцарсько-української Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа.

Значення для компенсаційного механізму

Відкриття всіх категорій створює повну доказову базу для майбутнього передання напрацьованого масиву справ до Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Як наголосив виконавчий директор Міжнародного Реєстру збитків Маркіян Ключковський, тепер кожен вид шкоди (від особистих втрат до збитків держави та довкілля) має чіткий шлях до міжнародного компенсаційного механізму.

— Це принциповий момент: кожна належно зафіксована втрата наближає юридичну відповідальність Росії та майбутню компенсацію постраждалим. Реєстр створив повну архітектуру подання заяв. Тепер міжнародна спільнота має так само рішуче завершити формування Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, щоб зафіксовані права перетворилися на рішення і виплати, — сказав Ключковський.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький також наголосив, що Росія повинна понести повну відповідальність за всі завдані збитки українцям, бізнесу та державі, а належна фіксація кожного випадку на порталі Дія створює основу для майбутніх справедливих виплат.

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