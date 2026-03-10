У Міжнародному реєстрі збитків відкрили нову категорію для фізичних осіб-підприємців. Відтепер вони можуть подати заяву про втрату бізнесу через війну через застосунок Дія.

Про це йдеться на порталі Дія.

Нова категорія заяв у Реєстрі збитків для ФОПів: що відомо

Міжнародний реєстр збитків розширив перелік категорій, за якими можна подати заяву про шкоду, завдану внаслідок війни.

Зараз дивляться

Зокрема, додали категорію А3.5 – Втрата приватного підприємництва.

Відтепер подати заяву можуть підприємці, які втратили дохід або бізнес через російську агресію після 24 лютого 2022 року.

Подати заяву можуть ФОПи, бізнес яких постраждав через зупинку роботи на ТОТ або в зоні бойових дій, руйнування майна, вимушений переїзд, примусову депортацію, мобілізацію чи вступ до лав Сил оборони або ж у зв’язку з економічними наслідками війни.

Які документи потрібні

Для подання заяви підприємцям необхідно підготувати документи, що підтверджують причини зупинки діяльності, дані про доходи до війни та матеріали, які обґрунтовують суму втрат.

Також можна додати підтвердження спеціального статусу – наприклад, військового, медика чи працівника критичної інфраструктури.

Як зазначають у Дії, категорія А3.5 охоплює втрату доходів від бізнесу, зокрема очікуваний, але не отриманий прибуток.

Нагадаємо, у листопаді в Реєстрі збитків з’явилася категорія для тих, хто втратив житло через війну. Наразі він налічує 15 категорій заяв, відкритих для подання.