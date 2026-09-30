Международный Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), официально открыл для подачи все 43 категории заявлений о компенсации убытков, потерь или ущерба, причиненных действиями РФ, начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщают сайт Международного Реестра убытков (RD4U), премьер-министр Украины Сергей Корецкий и официальный портал Дія.

Международный Реестр убытков для Украины

Открытие последних трех категорий завершило поэтапный запуск системы подачи заявлений, продолжавшийся со 2 апреля 2024 года. В настоящее время полноценно функционируют следующие направления:

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21 категория — для физических лиц;

11 категорий — для юридических лиц;

11 категорий — для государства Украина.

В настоящее время в Реестр уже поступило 195 тыс. заявлений, из которых более 65 тыс. уже официально внесены, а остальные находятся на этапе обработки.

Всего сложившаяся система охватывает широкий спектр последствий войны: смерть и пропажа без вести близких, телесные повреждения, пытки, сексуальное насилие, вынужденное перемещение, потерю жилья или работы, убытки бизнеса, ущерб окружающей среде и культурному наследию, а также гуманитарные расходы государства.

Последние открытые категории: экология и государственное имущество

Финальными для подачи стали три категории заявлений Украины, ее органов власти, а также государственных и коммунальных учреждений и организаций. Среди них:

B3.1 Экологический вред — фиксация вреда окружающей среде, затрат на оценку, очистку, восстановление, рекультивацию, а также ущерба из-за ухудшения состояния или потери экологической ценности.

— фиксация вреда окружающей среде, затрат на оценку, очистку, восстановление, рекультивацию, а также ущерба из-за ухудшения состояния или потери экологической ценности. B3.2 Хищение и/или присвоение природных ресурсов – заявления о стоимости природных ресурсов, разворованных или присвоенных вследствие российской агрессии.

– заявления о стоимости природных ресурсов, разворованных или присвоенных вследствие российской агрессии. B1.6 Другие потери имущества — фиксация поврежденного, уничтоженного или утраченного имущества, не охватываемого другими специфическими категориями Реестра.

Реестр убытков: как подать заявление в Дії

Заявления в этих категориях подаются в онлайн-режиме через портал Дія.

Подать заявление о компенсации ущерба могут физические и юридические лица, а также государство Украины, в частности органы государственной власти и местного самоуправления.

После подачи заявление проверят на соответствие правилам и внесут в Реестр. После этого вместе с доказательствами ее передадут Компенсационной комиссии, которая будет рассматривать ее по существу и определять размер компенсации.

Сервис реализуют Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при содействии швейцарско-украинской программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа.

Значение для компенсационного механизма

Открытие всех категорий создает полную доказательную базу для предстоящей передачи наработанного массива дел в Международную компенсационную комиссию для Украины.

Как отметил исполнительный директор Международного Реестра убытков Маркиян Ключковский, теперь каждый вид ущерба (от личных потерь до ущерба государства и окружающей среды) имеет четкий путь к международному компенсационному механизму.

— Это принципиальный момент: каждая зафиксированная потеря приближает юридическую ответственность России и будущую компенсацию пострадавшим. Реестр создал полную архитектуру подачи заявлений. Теперь международное сообщество должно также решительно завершить формирование Компенсационной комиссии и Компенсационного фонда, чтобы зафиксированные права превратились в решения и выплаты, — сказал Ключковский.

Премьер-министр Сергей Корецкий также подчеркнул, что Россия должна понести полную ответственность за все причиненные убытки украинцам, бизнесу и государству, а надлежащая фиксация каждого случая на портале Дія создает основу для будущих справедливых выплат.

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