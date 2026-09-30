Командири мають підготувати пропозиції щодо оплати служби військових на передовій.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив після наради з командирами корпусів, бригад і батальйонів на Лиманському напрямку.

Координаційна нарада на Лиманському напрямку: що відомо

Президент повідомив, що на нараді обговорили, зокрема, які мають бути зарплати військових на передовій, оборонні закупівлі на рівні бригад, посилення Сил безпілотних систем, збільшення фінансування на дрони та спрощення закупівель.

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Також військові порушили питання розширення штатів, поповнення та підготовки особового складу.

Окремо обговорили потребу в далекобійній артилерії.

Серед інших тем були розвиток дронових і антидронових технологій, нові способи ведення війни, повернення військовослужбовців із СЗЧ, залучення іноземців та логістика.

За словами Зеленського, усі питання, які потребують рішень на рівні військового командування, мають бути додатково опрацьовані та винесені на засідання Ставки.

Зауважимо, що під час поїздки на Лиманський напрямок президент також відвідав пункт управління 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Він зустрівся з військовими, які виконують бойові завдання на цьому напрямку, та вручив їм державні нагороди.

Очільник держави наголосив, що 66 ОМБр у межах операції Вівальді разом з іншими підрозділами Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 кв. км території.

Нагадаємо, українські військові досягли нових успіхів під час реалізації третього етапу наступальної операції Вівальді, повернувши під контроль України частину територій та населених пунктів у Донецькій області.

Раніше Зеленський розповів, що протягом тижня на всіх ділянках активних бойових дій українські підрозділи знешкодили 10 660 російських військових убитими та пораненими.

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