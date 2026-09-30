Командиры должны подготовить предложения по оплате службы военных на передовой.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил после совещания с командирами корпусов, бригад и батальонов на Лиманском направлении.

Координационное совещание на Лиманском направлении: что известно

Президент сообщил, что на совещании обсудили, в частности, какими должны быть зарплаты военных на передовой, оборонные закупки на уровне бригад, укрепление Сил беспилотных систем, увеличение финансирования на дроны и упрощение закупок.

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Также военные подняли вопрос о расширении штатов, пополнении и подготовке личного состава.

Отдельно обсудили потребность в дальнобойной артиллерии.

Среди других тем были развитие дроновых и антидроновых технологий, новые способы ведения войны, возвращение военнослужащих из СОЧ, привлечение иностранцев и логистика.

По словам Зеленского, все вопросы, требующие решений на уровне военного командования, должны быть дополнительно проработаны и вынесены на заседание Ставки.

Отметим, что во время поездки на Лиманское направление президент также посетил пункт управления 66 отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго.

Он встретился с военными, выполняющими боевые задачи на этом направлении, и вручил им государственные награды.

Глава государства подчеркнул, что 66 ОМБр в рамках операции Вивальди вместе с другими подразделениями Третьего армейского корпуса уже вернула под контроль Украины более 125 кв. км территории.

Напомним, украинские военные добились новых успехов в ходе реализации третьего этапа наступательной операции Вивальди, вернув под контроль Украины часть территорий и населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Зеленский сообщил, что в течение недели на всех участках активных боевых действий украинские подразделения уничтожили 10 660 российских военных – убитыми и ранеными.

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