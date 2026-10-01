Увечері у четвер, 1 жовтня, зафіксоване ще одне влучання в дорожнє полотно на Південному мості в Києві. Попередньо пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро.

Про це заявив столичний мер Віталій Кличко.

Влучання в дорожнє полотно Південного мосту: що відомо

– Влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Екстрені служби прямують на місце, – йдеться у повідомленні.

Згодом мер уточнив, що після влучання БпЛА пошкоджень зазнали опора мосту, відбійник, дорожнє покриття та бетонне захисне огородження метрополітену.

Зараз дивляться

Працівники метро проводять знеструмлення колії. Рух поїздів метрополітену та наземного громадського транспорту через міст призупинено.

В КМДА додали, що автобуси №№ 22, 91 змінили рух через перекриття руху Південним мостом

Рух відбувається через Дарницький залізничний міст в обох напрямках.

Сьогодні вдень Південний міст перекривали після двох влучаннь безпілотників поблизу опорної частини.

Рух метро та наземного громадського транспорту мостом було зупинено. Фахівці КП Київавтошляхміст провели обстеження стану споруди після влучань.

Після появи інформації про влучання ворожого БпЛА в опору мосту рух поїздів Сирецько-Печерською лінією Київського метрополітену було обмежено. Поїзди не слідували через Південний міст.

Поїзди зеленої лінії метро рухалися лише підземними ділянками: Сирець – Видубичі та Осокорки – Червоний хутір.

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