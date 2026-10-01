Пропозицію щодо взаємного припинення ударів між Україною та Росією російський президент Володимир Путін назвав “безглуздою”.

Про це він заявив на форумі Валдай, пишуть російські ЗМІ.

Путін відкинув пропозицію про взаємне припинення ударів

– Нам кажуть: нехай вони припинять удари по ваших (російських, – Ред.) НПЗ, а ви припиніть удари по їхніх (українських, – Ред.) кораблях – нехай вони возять цивільні вантажі, сільгосппродукцію. А як же наші інші цивільні вантажі – такі як нафта, нафтопродукти? – питає він.

Путін додав, що після припинення ударів збільшиться кількість дизельного пального, яке потрібне США. Натомість Росія має достатньо дизелю, проте через санкції це пальне не потрапить на світові ринки.

Зараз дивляться

– А ми у відповідь на це муситимемо припиняти удари по чутливих для них об’єктах. Ну, виглядає просто безглуздо, – зазначив диктатор.

Російські НПЗ регулярно зазнають ударів, що негативно позначається на експорті та внутрішньому ринку пального РФ.

Нагадаємо, адміністрація Трампа наполягає на трьох кроках для деескалації війни Росії проти України.

Йдеться про припинення вогню по енергетичній інфраструктурі, відновлення функціонування “зернового коридору” у Чорному морі, тристоронню зустріч США-Україна-Росія.

Володимир Зеленський назвав саміт G20 потенційним майданчиком для проведення тристоронньої зустрічі України, США та Росії, яка може дати реальний результат.

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