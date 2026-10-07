Екстрені відключення світла запроваджено у Києві та області – ДТЕК
Увечері 7 жовтня у Києві та області застосовані екстрені відключення світла, графіки не діють.
Про це повідомили в ДТЕК.
Екстрені відключення світла в Києві: що відомо
– Київ та Київська область: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють, – йдеться у повідомленні.
Через часткове знеструмлення водопровідних насосних станції на правому березі Києва ввечері 7 жовтня є перебої з водопостачанням, повідомив мер Віталій Кличко.
– Через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням, – додав він.
Наразі енергетики працюють над відновленням.
У середу після 19:00 Повітряні сили повідомили про виявлення над Києвом російського реактивного дрона. Після вибуху частина споживачів залишилася без електроенергії.
Нагадаємо, 7 жовтня ближче до вечора пролунали вибухи у Києві. Уламки впали у Соломʼянському районі. Спалахнули пожежі в п’ятиповерхівці та в приватному житловому будинку. Постраждало восьмеро людей.
Також зафіксовано падіння уламків неподалік навчального закладу у Дніпровському районі. Попередньо, пожежі немає.
У Святошинському районі уламки впали на дах адміністративної будівлі. Сталося часткове руйнування даху.