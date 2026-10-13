Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що з Україною діляться розвідувальними даними.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на заяву Дональда Трампа.

Україна продовжує отримувати розвіддані

Дональду Трампу поставили питання, чи перестали ділитися розвідувальними даними з Україною.

Зараз дивляться

— Ні. Ми допомагаємо їм. Але насправді ми допомагаємо їм дійти до остаточного рішення. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Ми допомагаємо їм і ділимося розвідданими. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Тому ми співпрацюємо з ними та з Росією, щоб покласти край війні, — сказав Трамп.

Таке питання виникло після того, як напередодні Росія завдала ракетного удару по Києву. Росіяни запустили понад 100 безпілотників і п’ять балістичних ракет, заявив президент Володимир Зеленський.

— Розвідувальна інформація про пуски російських балістичних ракет допомагає рятувати життя, і це одне з найважливіших питань. Наявність завчасного попередження про балістичні ракети допомагає запобігти загибелі людей. Щодо цього удару — на жаль, попередження від партнерів не було, — зазначив Зеленський.

Зазвичай Київ отримує інформацію про наближення російських ракет через систему Центру управління бойовими діями, яку використовують і контролюють військові США та країн НАТО.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що обмін розвідувальними даними через цю платформу триває.

— Вони [американці] повідомили українцям, що попередження не надійшло через погані погодні умови, що в Києві не вважають це достатньою підставою. Тому дедалі більше людей непокояться, що справжня причина могла бути іншою, — повідомив виданню Politico посадовець, обізнаний із ситуацією.

Система попередження про ракетні удари й раніше давала збої. Це підтвердив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

— Часом ця інформація не надходить. Це не перший випадок… Якщо цього разу виникли конкретні технічні проблеми, гадаю, фахівці в цьому розберуться, — зауважив військовий.

Джерело : Суспільне, Politico

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