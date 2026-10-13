Щодо останнього балістичного удару по Києву, Україна не отримала попередження від партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму зверненні.

Зеленський балістичну атаку на Київ 12 жовтня

За словами президента, російські війська атакували Київ п’ятьма балістичними ракетами, які влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

Зараз дивляться

Водночас українська сторона не отримала від міжнародних партнерів попередження про цей удар.

— Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів, — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що інформація розвідки про запуски російських балістичних ракет має критичне значення для захисту населення.

— Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є.

Зеленський також повідомив, що від вечора російські війська застосували проти України понад сотню засобів повітряного нападу, серед яких реактивні безпілотники, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети.

Значну частину повітряних цілей вдалося збити, однак не всі.

У Харкові внаслідок удару по житловому будинку загинули четверо людей. Рятувальники протягом ночі шукали людей під завалами. Загалом за вечір у місті поранення отримала 41 людина.

Президент також заявив, що Україна протягом двох діб після оголошення президентом США припинення вогню в енергетичній сфері не атакувала російські нафтопереробні підприємства та інші енергетичні об’єкти.

За словами Зеленського, протягом цих двох діб під російськими ударами опинилися 19 регіонів України.

Глава держави наголосив, що Київ залишається готовим до взаємних кроків із деескалації, однак для цього необхідний дієвий міжнародний тиск на Москву.

Президент також застеріг, що затримки допомоги Україні та ускладнення захисту від балістичних ракет не сприятимуть досягненню миру.

Балістична атака на Київ 12 жовтня: що відомо

Увечері 12 жовтня російські війська завдали балістичного удару по Києву. За попередніми даними Повітряних сил ЗСУ, ворог випустив шість балістичних ракет.

У Дніпровському районі зафіксували влучання в об’єкт транспортної інфраструктури, а в Деснянському — у чотириповерхову складську будівлю.

У Повітряних силах повідомили, що інформації про запуски ракет із території РФ заздалегідь не надходило. Балістичні цілі виявили безпосередньо під час атаки.

Того ж вечора російський безпілотник влучив у двір житлової багатоповерхівки. Загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.