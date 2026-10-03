Російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори мережі МЕШ безпосередньо в межах Києва для короткострокового коригування ударів безпілотників типу Shahed по стратегічних об’єктах.

Про це повідомив позаштатний радник президента з технологічних питань та експерт у галузі технологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

У Києві можуть діяти російські радіоретранслятори

За його словами, у Києві можуть вмикатися поодинокі радіоретранслятори противника (орієнтовно 1–3 одиниці), які забезпечують тимчасовий канал онлайн-управління дронами безпосередньо до моменту влучання.

Зараз дивляться

Флеш наголосив, що технологічно неможливо без наявного стабільного онлайн-керування в режимі реального часу точно влучити в такі складні цілі, як опора чи ванти моста.

— Такі ретранслятори важко знайти, але шукати треба. Поки вони є, закриття міста засобами РЕБ не буде ефективним, — зазначає він.

Як доказ цієї гіпотези Флеш навів приклад керованого удару по будівлі СБУ, під час якого в небі не було інших дронів-ретрансляторів, а також результати аналізу останніх ударів по київських мостах і можливості організації далеких каналів МЕШ на територію РФ у ці моменти.

Яка є загроза для засобів ППО на мостах у Києві

Експерт звернув увагу на те, що російські джерела активно обговорюють оприлюднені у мережі фотографії засобів ППО на мостах Києва. Приховати інформаційно, наприклад, зенітну установку Gepard на об’єкті, через який щодня проїжджають десятки тисяч людей, практично неможливо.

Флеш застерігає, що поки противник має змогу здійснювати онлайн-керування безпілотниками, то під загрозою ударів залишатимуться не лише самі мости, а й розгорнуті на них засоби протиповітряної оборони.

Водночас він наголосив, що українські профільні служби ретельно досліджують усі уламки збитих ворожих безпілотників. У конструкціях дронів наразі не знайдено інших прихованих або альтернативних засобів зв’язку, наприклад, модулів LTE чи системи Рассвет.

Вранці 3 жовтня російські війська атакували Північний міст у Києві, внаслідок чого постраждали двоє людей та пошкоджена контактна мережа, тому рух транспорту обмежили на цій ділянці.

Напередодні армія РФ атакувала Південний міст у Києві, завдавши низку ударів безпілотниками по ньому в різний час доби.

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