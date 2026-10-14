Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москву потрібно не вмовляти припинити війну, а змушувати до цього за допомогою санкцій, посилення тиску та підтримки України. Так він відреагував на чергові російські атаки, зокрема удар по Луцьку, внаслідок якого загинули шестеро людей.

Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися – Зеленський

За словами глави держави, внаслідок атаки російського дрона Shahed на Луцьк загинули шестеро людей, ще 13 дістали поранення. У місті пошкоджено цивільні об’єкти, зокрема житловий будинок і магазин.

Зеленський висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що Росія продовжує тероризувати мирне населення України.

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Президент нагадав, що удар по Луцьку відбувся після масованої нічної атаки РФ на енергетичну інфраструктуру. У Києві, Київській та Харківській областях досі тривають відновлювальні роботи.

Водночас російські війська вже запускають нову хвилю безпілотників, продовжуючи чинити постійний тиск на українців.

Зеленський наголосив, що такими діями Росія демонструє небажання завершувати війну, попри заклики з боку США та американського президента.

Глава держави наголосив, що лише посилення міжнародного тиску здатне змусити Кремль припинити агресію.

– Саме тому Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися – посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні, яка дає можливість захищати людей від цих атак, – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна очікує конкретних кроків від міжнародних партнерів, зокрема лідерів країн G7 та всіх держав, які підтримують встановлення миру.

За його словами, поки Росія не відчуватиме достатнього тиску, вона продовжуватиме атаки, що призводять до загибелі людей.

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