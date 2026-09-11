Взяли в полон і розстріляли: біля Добропілля окупанти стратили двох українських військових
- 2 вересня 2026 року російські окупанти взяли у полон двох військовослужбовців Нацгвардії.
- У подальшому представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї.
- Наразі розпочато розслідування.
Поблизу Добропілля російські військові стратили двох полонених нацгвардійців, розпочато розслідування.
Страта україсньких полонених біля Добропілля: що відомо
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, українських військових, які виконували бойове завдання взяли у полон окупанти. У подальшому представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї.
Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.
У прокуратурі наголошують, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Реакція Лубінця
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що страта українських військовополонених поблизу Добропілля: черговий доказ цинічного нехтування РФ нормами міжнародного права.
Омбудсман України повідомив, що направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.
– Ці випадки мають бути відомі та задокументовані! – додав він.
Водночас Лубінець закликає у разі будь-яких відомостей про подібні злочини повідомляти про них правоохоронним органам та на гарячу лінію Офісу Омбудсмана за номером 1678.