Поблизу Добропілля російські військові стратили двох полонених нацгвардійців, розпочато розслідування.

Страта україсньких полонених біля Добропілля: що відомо

Як повідомила Донецька обласна прокуратура, 2 вересня 2026 року двоє військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, українських військових, які виконували бойове завдання взяли у полон окупанти. У подальшому представники ЗС РФ стратили їх, розстрілявши з автоматичної зброї.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ.

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У прокуратурі наголошують, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Реакція Лубінця

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що страта українських військовополонених поблизу Добропілля: черговий доказ цинічного нехтування РФ нормами міжнародного права.

Омбудсман України повідомив, що направив офіційні листи до МКЧХ та ООН.

– Ці випадки мають бути відомі та задокументовані! – додав він.

Водночас Лубінець закликає у разі будь-яких відомостей про подібні злочини повідомляти про них правоохоронним органам та на гарячу лінію Офісу Омбудсмана за номером 1678.

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