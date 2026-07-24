Російські окупанти взяли в полон українського військовослужбовця, а після допиту розстріляли його. За фактом страти захисника Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Що відомо про страту полоненого

За даними слідства, 13 липня 2026 року о 14:42 поблизу села Ялта Комарської сільської громади на Донеччині російські військові захопили в полон військовослужбовця Збройних сил України.

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Після допиту один із окупантів наказав стратити українського захисника, а інший виконав наказ, розстрілявши полоненого з вогнепальної зброї.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі та розшукові дії, щоб встановити всі обставини злочину та ідентифікувати причетних до нього військовослужбовців РФ.

В Офісі генерального прокурора наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Українські правоохоронці документують цей епізод для притягнення винних до відповідальності відповідно до норм українського та міжнародного права.

Нагадаємо, влітку 2024 року на агрегатному заводі під час повторного наступу на Вовчанськ Харківської області російські окупанти стратили щонайменше трьох українських військовополонених.

За даними слідства, перед розстрілом полоненим зв’язали руки.

У скоєнні страти зізнався російський військовий Сергій Тужилов на позивний Алтай. Під час звільнення заводу Силами оборони України він сам потрапив у полон.

Фото: ГУР

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