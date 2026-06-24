Міністерство оборони України повідомило про тимчасове призупинення частини послуг у застосунку Резерв+, які потребують підтвердження інформації через державні реєстри соціальної сфери.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зміни у роботі застосунку Резерв+: що відомо

За інформацією Міноборони, тимчасові обмеження пов’язані з некоректною роботою обміну даними між державними системами.

Зараз дивляться

Через це наразі можуть бути недоступними кілька функцій у застосунку.

Зокрема:

подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності;

оновлення даних про інвалідність онлайн;

перевірка відповідної інформації операторами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У відомстві наголосили, що рішення ухвалене виключно для запобігання помилкам під час обробки інформації.

У Міноборони окремо зауважили, що тимчасові технічні зміни не впливають на вже чинні відстрочки.

Також не скасовується право громадян на оформлення відстрочки за наявності законних підстав.

Після стабілізації обміну даними між державними реєстрами всі сервіси у застосунку Резерв+ відновлять роботу.

Про це користувачів пообіцяли повідомити додатково.

Раніше Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила хакерське угруповання, яке створило підроблену версію застосунку Резерв+ для ухилення від мобілізації.

За даними слідства, фейковий сервіс повністю імітував офіційний застосунок Міністерства оборони та дозволяв користувачам змінювати військово-облікові дані й додавати фіктивні відстрочки. Доступ до нього коштував 1 200 грн на місяць.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.