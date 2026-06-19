СБУ та Нацполіція викрили хакерів, які створили фейковий Резерв+ для ухилянтів.

Хакери створили фейковий Резерв+ для ухилянтів

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції провели масштабну спецоперацію у Києві, Рівному та Черкасах.

У результаті було нейтралізовано хакерське угруповання, яке розробило фейкову версію мобільного застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних, які намагалися уникнути мобілізації.

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За даними слідства, клонований застосунок зовні повністю імітував офіційний сервіс Міністерства оборони України. Доступ до підробленого додатку був платним — 1 200 грн на місяць.

У псевдосервісі користувачі могли самостійно змінювати свої облікові дані, а також вносити інформацію про нібито наявну відстрочку від призову. Після цього вони демонстрували фейкові електронні документи представникам ТЦК та Національної поліції під час перевірок.

Правоохоронці встановили, що у підробленому застосунку авторизувалися понад 4 тис. користувачів, які намагалися уникнути мобілізації.

Під час обшуків за місцями проживання учасників хакерського угруповання у трьох містах України вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські та SIM-картки, які містять докази протиправної діяльності.

Дію фейкового застосунку вже заблоковано.

Двом затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період;

ч. 3 ст. 358 — підроблення документів, печаток, штампів і бланків, а також збут чи використання підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі триває розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи. Фігурантам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з Управлінням СБУ в Черкаській області та Департаментом кіберполіції Національної поліції України за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.

Джерело : СБУ

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