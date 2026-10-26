Ефективність знищення російських реактивних дронів у деяких випадках досягає 85%. На результативність роботи ППО впливають постійні атаки противника, обмежений запас ракет і погодні умови.

Про це розповів РБК-Україна начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вплив погоди на збиття дронів

– Звісно, всі хочуть бачити більший відсоток (збиття реактивних БпЛА, – Ред.), всі хочуть бачити 100%, що ми все позбивали. На жаль, це неможливо при такій кількості, – зазначив він.

За словами Ігната, більшість засобів перехоплення потребують візуального супроводу цілі. Для цього використовують спостереження оператора або камери з оптичним і лазерним наведенням, встановлені на наземних системах і повітряних платформах. Туман і хмарність можуть знижувати ефективність збиття БпЛА.

Зараз дивляться

Ігнат зазначив, що несприятливі погодні умови ускладнюють роботу не лише української протиповітряної оборони, а й російських операторів дронів.

Він пояснив, що погана видимість може заважати противнику керувати безпілотниками через канали зв’язку та mesh-мережі.

Операторам у таких умовах складніше контролювати ситуацію, навіть якщо вони намагаються спрямовувати апарати на меншій висоті. Проте російські війська можуть використовувати й політ за координатами, і безпосереднє керування оператором.

За словами речника Повітряних сил, погодні умови створюють труднощі для обох сторін, хоча їхній вплив залежить від способу керування безпілотником.

Юрій Ігнат додав, що важливу роль у знищенні різних типів дронів відіграє авіація. Вертольоти продемонстрували високу ефективність у боротьбі зі звичайними бензиновими Шахедами, винищувальна авіація забезпечує найвищі показники збиття саме реактивних безпілотників.

Як російські дрони долітають до західних областей

Ворожі реактивні безпілотники здатні долати великі відстані й досягати західних регіонів України. Дальність польоту визначається технічними характеристиками апарата, кількістю пального та встановленим обладнанням, пояснив речник.

За тактико-технічними характеристиками реактивні дрони наближаються до крилатих ракет. Оскільки останні можуть долітати до Львова, поява реактивних БпЛА у західних областях України з технічного погляду не є чимось несподіваним.

Відстань, яку здатен подолати дрон, залежить від його конструкції, запасу пального та маси бойової частини. Якщо зменшити вагу бойового навантаження або взагалі відмовитися від нього, апарат зможе взяти більше пального й летіти далі.

Представник Повітряних сил додав, що крім бойової частини, безпілотники оснащують різним обладнанням. До корисного навантаження Шахедів належать розвідувальна апаратура, засоби протидії радіоелектронній боротьбі, оптичне обладнання та бойова частина. На загальну масу апарата також впливають двигун і кількість пального на борту.

Отже, комплектація безпілотника залежить від поставленого завдання. Якщо Росія зменшує бойове навантаження, апарат може отримати більший запас пального, що дозволить йому подолати більшу відстань.

– У такий спосіб вони теж тестують і випробовують ці реактивні дрони на дальність. Раніше ж таких випадків не було, – зауважив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня Росія здійснила комбіновану атаку на Україну, використавши ракети та безпілотники різних типів.

Загалом противник запустив 140 ударних БпЛА типів Shahed і Гербера, а також дрони-імітатори типу Пародія. Загалом було близько 70 реактивних дронів.

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