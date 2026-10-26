Эффективность уничтожения российских реактивных дронов в некоторых случаях достигает 85%. На результативность работы ПВО влияют постоянные атаки противника, ограниченный запас ракет и погодные условия.

Об этом рассказал РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Влияние погоды на сбитие дронов

— Конечно, все хотят видеть больший процент (сбития реактивных БпЛА, — Ред.), все хотят видеть 100%, чтобы мы все сбили. К сожалению, это невозможно при таком количестве, — отметил он.

По словам Игната, большинство средств перехвата требуют визуального сопровождения цели. Для этого используют наблюдение оператора или камеры с оптическим и лазерным наведением, установленные на наземных системах и воздушных платформах. Туман и облачность могут снижать эффективность сбития БпЛА.

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Игнат отметил, что неблагоприятные погодные условия усложняют работу не только украинской противовоздушной обороны, но и российских операторов дронов.

Он объяснил, что плохая видимость может мешать противнику управлять беспилотниками через каналы связи и mesh-сети.

Операторам в таких условиях сложнее контролировать ситуацию, даже если они пытаются направлять аппараты на меньшей высоте. Однако российские войска могут использовать и полет по координатам, и непосредственное управление оператором.

По словам спикера Воздушных сил, погодные условия создают трудности для обеих сторон, хотя их влияние зависит от способа управления беспилотником.

Юрий Игнат добавил, что важную роль в уничтожении различных типов дронов играет авиация. Вертолеты продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с обычными бензиновыми Шахедами, истребительная авиация обеспечивает самые высокие показатели сбития именно реактивных беспилотников.

Как российские дроны долетают до западных областей

Вражеские реактивные беспилотники способны преодолевать большие расстояния и достигать западных регионов Украины. Дальность полета определяется техническими характеристиками аппарата, количеством топлива и установленным оборудованием, объяснил спикер.

По тактико-техническим характеристикам реактивные дроны приближаются к крылатым ракетам. Поскольку последние могут долетать до Львова, появление реактивных БпЛА в западных областях Украины с технической точки зрения не является чем-то неожиданным.

Расстояние, которое способен преодолеть дрон, зависит от его конструкции, запаса топлива и массы боевой части. Если уменьшить вес боевой нагрузки или вообще отказаться от нее, аппарат сможет взять больше топлива и лететь дальше.

Представитель Воздушных сил добавил, что помимо боевой части беспилотники оснащают различным оборудованием.

К полезной нагрузке Шахедов относятся разведывательная аппаратура, средства противодействия радиоэлектронной борьбе, оптическое оборудование и боевая часть. На общую массу аппарата также влияют двигатель и количество топлива на борту.

Таким образом, комплектация беспилотника зависит от поставленной задачи. Если Россия уменьшает боевую нагрузку, аппарат может получить больший запас топлива, что позволит ему преодолеть большее расстояние.

— Таким образом, они тоже тестируют и испытывают эти реактивные дроны на дальность. Раньше таких случаев не было, — отметил Игнат.

Напомним, в ночь на 26 октября Россия совершила комбинированную атаку на Украину, использовав ракеты и беспилотники разных типов.

Всего противник запустил 140 ударных БпЛА типов Shahed и Гербера, а также дроны-имитаторы типа Пародия. Всего было около 70 реактивных дронов.

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