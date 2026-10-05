Роботизовані турелі, які використовують машинний зір та штучний інтелект, уже застосовують для знищення реактивних російських безпілотників.

Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів в етері телемарафону Єдині новини.

Ігнат про збиття реактивних БпЛА з турелей

За словами Юрія Ігната, роботизовані турелі вже показали результат у боротьбі не лише зі звичайними, а й із реактивними безпілотниками. Такі системи, зокрема, встановлюють на мостах.

Зараз дивляться

— Роботизовані турелі зараз ставлять і на мостах зокрема. Є вже збиття навіть реактивних БпЛА, навіть Герань-5, із тих самих турелей. Я теж був великим скептиком, я думав: як це можливо? Але застосування інноваційних технологій, штучного інтелекту виключили людську помилку, (покращили – Ред.) технічні розрахунки. У збитті використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє навіть по рективних БпЛА працювати, — сказав Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил зауважив, що радіус роботи таких турелей залишається невеликим, оскільки основним засобом ураження цілей наразі є кулемет.

На початку травня тодішній міністр оборони України Михайло Федоров повідомляв про розвиток малої протиповітряної оборони для боротьби з російськими дронами на лінії бойового зіткнення та у прифронтових районах.

Одним із таких технологічних рішень стала українська турель зі штучним інтелектом від Brave1.

Система здатна автономно виявляти ворожий безпілотник, супроводжувати його та розраховувати траєкторію. Після цього оператору потрібно лише підтвердити ураження натисканням кнопки.

Технологія також дозволяє знищувати дрони на оптоволокні, проти яких не діють засоби радіоелектронної боротьби.

Турелі вже випробували у бойових умовах воїни бригади К-2. За словами Федорова, систему використовують у понад 10 підрозділах ЗСУ на ключових напрямках фронту.

Додамо, що напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Києві вже встановили понад 12 турелей для протидії реактивним безпілотникам, ще вісім планують встановити в Київській області.

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