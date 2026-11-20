Росія майже щодня випробовує нові способи застосування безпілотників, встановлюючи на дрони типу Shahed додаткове обладнання, а також модернізує апарати Герань-5, які здатні літати ще швидше. Українська ППО збиває близько 90% ворожих безпілотників, робить ставку на засоби РЕБ і малу ППО в умовах дефіциту зенітних ракет.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

Як РФ перетворює Shahed на багатоцільові дрони

За словами речника Повітряних сил, війська РФ майже щодня тестують різні технічні рішення та перетворюють дрони типу Shahed на універсальну платформу під різноманітне навантаження.

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— З’являється майже щодня інформація про якісь ноу-хау, які ворог застосовує. Вони можуть бути серйозними, можуть бути просто якісь випробування того чи іншого засобу, який встановлюють на дрон. Той самий Shahed став носієм різного корисного навантаження, який може використовуватися як розвідувальний апарат, як ударний дрон, як ретранслятор або все в одному, — пояснив Ігнат.

Крім того, Росія модернізує безпілотники типу Герань-5, які розвивають вищу швидкість, через що Україні необхідно масштабувати засоби протидії новим викликам, зокрема для ефективного перехоплення реактивних дронів.

Як РФ використовує Mesh-мережі для керування в реальному часі

Юрій Ігнат зазначив, що російські дрони, які долітають до західних регіонів України або навіть на територію сусідніх держав — членів НАТО, можуть використовувати комбіновані системи наведення.

За його словами, йдеться про супутникову навігацію та інші системи наведення, зокрема Mesh-мережі, що дозволяють оператору керувати безпілотником у реальному часі безпосередньо з території Росії.

Він додав, що українські фахівці вже опрацьовують рішення, щоб мінімізувати ризики такого способу керування ворожими апаратами.

Як працює українська ППО в умовах дефіциту ракет

За даними Повітряних сил ЗСУ, ефективність збиття російських безпілотників наближається до 90%, однак частина дронів усе ж долітає до цілей, завдаючи збитків державі та створюючи загрозу для життя людей.

— По факту неможливо збити на 100% на такій величезній території, — зауважив він.

Ігнат наголосив, що в умовах дефіциту ракет до систем Patriot та інших комплексів ППО Україна спирається на засоби радіоелектронної боротьби та малу протиповітряну оборону, паралельно масштабуючи наявні українські розробки та рішення партнерів.

— Потужно працює сьогодні РЕБ. Також (Україна розраховує, — Ред.) на малу ППО — це те, що сьогодні дозволяє теж збивати, починаючи від мобільних вогневих груп, закінчуючи розрахунками зенітних гармат та інших засобів, — сказав Ігнат.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що під час комбінованої атаки в ніч на 20 листопада Росія випустила по Україні до сотні ракет різних типів та близько 400 безпілотників, назвавши цей удар одним із найпотужніших.

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