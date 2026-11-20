У ніч на 20 листопада Сили оборони України уразили три пускові установки російських балістичних ракет. Одну з них знищено, а наслідки ураження ще двох уточнюються.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Ураження російських пускових установок та робота ППО

За словами президента, українські воїни намагаються наявними засобами знищувати пускові установки російської балістики.

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— Варто окремо відзначити наших воїнів, які намагаються наявними в нас засобами знищувати пускові російської балістики. Цієї ночі ми уразили три пускові. Одна знищена, щодо двох уточнюємо наслідки ураження, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що загалом під час відбиття атаки сили ППО збили 79 крилатих ракет. За його словами, особливо ефективно спрацювала українська бойова авіація: винищувачі F-16, Mirage та МіГ.

Водночас протидія балістичним ракетам залишається значно складнішою і напряму залежить від постачання відповідних ракет партнерами, стверджує Зеленський.

Наслідки атаки РФ на Україну 20 листопада

За даними президента, від ночі Росія випустила по Україні понад 400 ударних безпілотників, більш ніж 110 ракет, серед яких 27 — балістичні (також ворог застосовував ракети з касетними боєголовками).

Удар був завданий по багатьох містах і регіонах країни. Зокрема, енергетичні об’єкти, підстанції та лінії, від яких залежать атомні електростанції та енергетичні зв’язки України із сусідами в Євросоюзі.

Також РФ завдала ударів по мостах через Дніпро, об’єктах залізниці та звичайних житлових будинках.

Зеленський наголосив, що росіяни застосували підлу тактику: запускали по кілька груп ракет із паузами у 20–30 хвилин, щоб ускладнити гасіння пожеж, розбір завалів і відновлювальні роботи. Частина людей загинула саме під час повторних ударів, коли фахівці вже оглядали перші пошкодження.

На цей час відомо про вісьмох загиблих і майже 30 поранених. Президент висловив співчуття рідним і близьким жертв атаки.

Відновлення енергетики, запит на ракети PAC-2 і PAC-3

На селекторі з військовими та урядовцями заслухали доповіді міністра енергетики щодо уражень і необхідних сил для ремонту, а також окремі звіти по ситуації в Одесі та області, Києві та області, Сумах, Харкові та області, на Дніпропетровщині та в західних регіонах України.

За підсумками наради визначено конкретні терміни відновлення, яке вже триває скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, стверджує президент.

Зеленський заявив, що Росія намагається компенсувати воєнну та дипломатичну неспроможність терором після слабких зустрічей кремлівського диктатора Володимира Путіна в Китаї, провалу його наміру переділити світ і на тлі найслабших позицій армії РФ на фронті за весь рік.

Президент дав низку доручень для посилення протиповітряної оборони. За його словами, Міністерство закордонних справ України має вже сьогодні зв’язатися з кожним партнером, який готує пакети ППО, щоб прискорити їхнє постачання.

Крім цього, окремо Зеленський обговорив з міністром оборони України Євгенієм Хмарою комунікацію зі США щодо постачання ракет PAC-2 і PAC-3. За словами президента, Київ розраховує, щоб Пентагон відпустив постачання, на яке очікує українська сторона.

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