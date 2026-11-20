Атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації після масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру 20 листопада.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі.

Ситуація в енергосистемі України 20 листопада: що відомо

У ніч проти 20 листопада та вранці російські війська здійснили масштабну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Під ударами опинилися електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

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Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, внаслідок атаки атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації електроенергії.

Повернення до нормальної схеми роботи АЕС відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених електромереж.

Станом на ранок 20 листопада через російські обстріли частина споживачів залишилася без електроенергії у Києві та десяти областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Одеській;

Харківській;

Херсонській;

Черкаській;

Чернігівській. Для стабілізації енергосистеми аварійні відключення застосовують у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях. У більшості регіонів також діють графіки погодинних відключень, а для промисловості — обмеження потужності. За інформацією Міненерго, на Харківщині внаслідок російської атаки поранено двох енергетиків. Їх госпіталізували, постраждалим надають медичну допомогу. Ремонтні бригади розпочали відновлення там, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас повторні удари та повітряні тривоги ускладнюють проведення робіт. Нагадаємо, що після масової атаки на Україну 20 листопада у чотирьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. За інформацією Укренерго та ДТЕК, через наслідки російської атаки екстрені обмеження електропостачання запровадили у Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях. В Укренерго пояснили, що такі заходи необхідні для стабілізації роботи енергосистеми після ударів по енергетичній інфраструктурі. Читайте також У 5 районах Києва зникло світло після атаки, в інших — екстрені відключення

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