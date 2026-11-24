Міністр оборони України Євгеній Хмара провів переговори з очільником Міноборони Норвегії Торе Сандвіком. Головними темами зустрічі стали підтримка України взимку та обсяги військової допомоги на 2027 рік.

Про це повідомило Міністерство оборони України у вівторок, 24 листопада.

Зустріч Євгенія Хмари і Торе Сандвіка: про що домовилися

Під час візиту до Осло міністр оборони України Євгеній Хмара зустрівся зі своїм норвезьким колегою Торе Сандвіком. Сторони детально розглянули питання підтримки України в зимовий період і протягом 2027 року.

Зараз дивляться

Обсяг двосторонньої допомоги від Норвегії наступного року становитиме щонайменше $7 млрд. Основну увагу планують зосередити на пріоритетних для України потребах, передусім посиленні протиповітряної оборони та розвитку безпілотних систем.

– Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості, – сказав Хмара.

Міністри обговорили проєкт інтеграції ракет різних типів у наявні в України системи протиповітряної оборони NASAMS та розглянули можливості постачання додаткових бойових літаків і боєприпасів до них.

Євгеній Хмара визначив ключові напрями подальшого розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Йдеться про обмін бойовим досвідом і створення спільних підприємств. У цих сферах країни вже мають практичні напрацювання.

Нагадаємо, уряд Норвегії оголосив про виділення 500 млн норвезьких крон (майже $54 млн) для підтримки та зміцнення енергетичного сектору України перед зимовим періодом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.