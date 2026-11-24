Есть договоренности по ПВО: Хмара после разговора с министром обороны НорвегииДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Министр обороны Евгений Хмара встретился в Осло с главой Минобороны Норвегии Торе Сандвиком.
- Стороны обсудили поддержку Украины зимой и в течение 2027 года.
- В следующем году Норвегия планирует предоставить Украине не менее $7 млрд помощи.
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел переговоры с главой Минобороны Норвегии Торе Сандвиком. Главными темами встречи стали поддержка Украины зимой и объемы военной помощи на 2027 год.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины во вторник, 24 ноября.
Встреча Евгения Хмары и Торе Сандвика: о чем договорились
Во время визита в Осло министр обороны Украины Евгений Хмара встретился со своим норвежским коллегой Торе Сандвиком. Стороны подробно рассмотрели вопросы поддержки Украины в зимний период и в течение 2027 года.
Объем двусторонней помощи от Норвегии в следующем году составит не менее $7 млрд. Основное внимание планируют сосредоточить на приоритетных для Украины потребностях, прежде всего усилении противовоздушной обороны и развитии беспилотных систем.
— Рассмотрели варианты поставки Украине средств для защиты неба, в частности ракет-перехватчиков для систем ПВО. Имеем весомые и важные для Украины договоренности, – сказал Хмара.
Министры обсудили проект интеграции ракет разных типов в имеющиеся у Украины системы противовоздушной обороны NASAMS и рассмотрели возможности поставки дополнительных боевых самолетов и боеприпасов к ним.
Евгений Хмара определил ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества между Украиной и Норвегией. Речь идет об обмене боевым опытом и создании совместных предприятий. В этих сферах страны уже имеют практические наработки.
Напомним, правительство Норвегии объявило о выделении 500 млн норвежских крон (почти $54 млн) для поддержки и укрепления энергетического сектора Украины перед зимним периодом.