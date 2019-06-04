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В Україні може здорожчати електроенергія: чому та на скільки

В Україні може знову здорожчати енергія. Цього разу – електрична. Вже з липня її вартість має визначати не держава, а вільна конкуренція – як у Європі.

Відповідну реформу запланували ще 2017-го року. Однак ретельно підготуватися не спромоглися. Фахівці всерйоз побоюються змови монополістів і як наслідок – неконтрольованого зростання цін.

Ціни на електрику можуть стрибнути щонайменше на 10-20%. Та експерти не відкидають і значно суттєвішого здорожчання – в 1,5-2 рази.

В уряді обіцяють не допустити такого сценарію й пропонують зобов’язати державні енергокомпанії продавати електрику за спеціальним, нижчим тарифом. Однак приватні компанії-монополісти в таких умовах отримають ще більше переваг, – побоюються фахівці. Тому закликають владу переглянути реформу. Інакше – можливий колапс.

Читайте: З липня тарифи на електроенергію можуть зрости – причини

У профільному парламентському комітеті погоджуються: впровадження ринку варто відтермінувати, аби краще підготуватися. Але яку паузу взяти – поки не знають. Депутатам пропонують одразу 2 варіанти відкладення реформи: на 3 чи 9 місяців. Та обидва варіанти мають свої мінуси. 3 місяці – замало, аби щось суттєво змінити. А 9 місяців – ризиковано. Бо впровадження ринку електрики взимку може зірвати опалювальний сезон. Тож у президентській команді рекомендують відкласти реформу на цілий рік.

А поки енергетики та комунальники готуються до негативу в разі запуску ринку з наступного місяця. За найгіршими прогнозами, особливості нової моделі можуть призвести до критичних боргів, перебоїв зі світлом і як наслідок – ще й проблем із водою. Бо чи не найбільше зміни можуть вдарити по водоканалах.

І все це – серед спекотного літа. Врятувати ситуацію зможе лише Закон про відтермінування ринку. Проголосувати за нього парламентарі можуть уже цього тижня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Черкасах почали відключати боржників за електроенергію.

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