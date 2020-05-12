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Факты / Украина / Бизнес и финансы

План восстановления пассажирского сообщения: Криклий озвучил три этапа

Мининфраструктуры разработало план восстановления как внутреннего, так и международного пассажирского сообщения в три этапа, который должен еще утвердить Минздрав, поскольку это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, поэтому конкретных дат еще нет, заявил в комментарии Фактам ICTV министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что поэтапность будет составлять от 10 до 14 дней.

— На первом этапе планируем открытие как междугородных, так и внутриобластных перевозок с 22 мая, если этот план согласует Минздрав, — отметил Криклий.

Восстановление международного авиасообщения, по его словам, состоится позднее, потому что это зависит от других стран, однако даже ориентировочной даты пока нет.

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— Поскольку есть страны Европы, которые до сентября вообще не планируют открывать границы для иностранных граждан. Поэтому планировать поездки пока не стоит, чтобы не потерять деньги за билеты, — советует Криклий.

В то же время министр отметил, что со второй половины июня-июля уже можно планировать внутренние авиарейсы, а внешние — позже.

Криклий подчеркнул, что специальные рейсы остаются — они выполняются, но ориентированы, прежде всего, на возвращение украинцев домой.

В то же время СМИ опубликовали план с конкретными датами восстановления пассажирского сообщения после карантина в Украине:

Первый этап:

  • с 22 мая — запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района);
  • с 29 мая — внутриобластных перевозок, частично — железнодорожного сообщения и внутреннего авиасообщения.

Второй этап:

  • с 9 июня — запуск межобластных и международных автоперевозок, в частности маршрутных такси;
  • с 12 июня — пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов.

Третий этап:

  • после завершения карантина — запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также международного авиасообщения в страны, открывшие аэропорты.

Ранее Владислав Криклий сказал, что после ослабления карантина 22 мая никто не готов запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра.

Фото: Dreamstime

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