План восстановления пассажирского сообщения: Криклий озвучил три этапа

Мининфраструктуры разработало план восстановления как внутреннего, так и международного пассажирского сообщения в три этапа, который должен еще утвердить Минздрав, поскольку это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, поэтому конкретных дат еще нет, заявил в комментарии Фактам ICTV министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он отметил, что поэтапность будет составлять от 10 до 14 дней.
— На первом этапе планируем открытие как междугородных, так и внутриобластных перевозок с 22 мая, если этот план согласует Минздрав, — отметил Криклий.
Восстановление международного авиасообщения, по его словам, состоится позднее, потому что это зависит от других стран, однако даже ориентировочной даты пока нет.
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— Поскольку есть страны Европы, которые до сентября вообще не планируют открывать границы для иностранных граждан. Поэтому планировать поездки пока не стоит, чтобы не потерять деньги за билеты, — советует Криклий.
В то же время министр отметил, что со второй половины июня-июля уже можно планировать внутренние авиарейсы, а внешние — позже.
Криклий подчеркнул, что специальные рейсы остаются — они выполняются, но ориентированы, прежде всего, на возвращение украинцев домой.
В то же время СМИ опубликовали план с конкретными датами восстановления пассажирского сообщения после карантина в Украине:
Первый этап:
- с 22 мая — запуск городских автоперевозок (кроме маршрутных такси) и пригородных перевозок (в пределах одного района);
- с 29 мая — внутриобластных перевозок, частично — железнодорожного сообщения и внутреннего авиасообщения.
Второй этап:
- с 9 июня — запуск межобластных и международных автоперевозок, в частности маршрутных такси;
- с 12 июня — пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов.
Третий этап:
- после завершения карантина — запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также международного авиасообщения в страны, открывшие аэропорты.
Ранее Владислав Криклий сказал, что после ослабления карантина 22 мая никто не готов запустить метрополитен Киева, Харькова и Днепра.