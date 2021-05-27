Новий очільник Міністерства інфраструктури Олександр Кубраков має прискорити процес створення національного авіаперевізника. Про це сьогодні повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, найближчим часом мають бути укладені відповідні меморандуми.

Внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки, але наразі тривають перемовини з трьома найбільшими світовими компаніями в цій галузі про закупівлю літаків міжнародних виробників.

– Розвиток української національної авіакомпанії має сприяти й розвитку авіабудівництва в Україні. Держава вперше за 30 років почала активно замовляти літаки в наших заводів. Зокрема, досягнуто домовленості та підписано контракти на постачання трьох літаків серії Ан для Збройних Сил, а також двох літаків Ан для Міністерства внутрішніх справ, – відзначив Денис Шмигаль.

Завдяки створенню власної національної авіакомпанії вдасться виконати одразу два завдання – розвитку авіабудування та здешевлення квитків на внутрішні рейси.

Крім того, наголошує прем’єр міністр, в Україні відбувається будівництво та реконструкція шести аеропортів.

– Лише на аеропорт у Дніпрі держава на цей рік виділила з бюджету майже 1,5 млрд грн. Проведено прозорий тендер і найближчими місяцями має активізуватися робота щодо будівництва злітно-посадкової смуги. Ми доведемо до завершення всі ці роботи протягом наступних двох років і нарешті в місті-мільйоннику Дніпрі з’явиться сучасний та великий аеропорт, — пообіцяв прем’єр-міністр.

Будівництво аеродрому в Дніпрі

У березні стартувала перша черга будівництва нового аеродрому в Дніпрі зі зведення перону та руліжних доріжок.

Це дозволить на час будівництва з’єднати новий термінал із теперішньою злітною смугою.

За прогнозом, уже до кінця наступного року пасажири зможуть користуватися новим терміналом. Для літаків буде створено новий перон.