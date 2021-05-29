Якнайшвидше: Зеленський доручив Шмигалю доопрацювати закон щодо протидії корупції

У суботу, 29 травня, президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю якнайшвидше підготувати зміни до закону України щодо запобігання корупції.

Після цього документ мають невідкладно винести на розгляд Верховної Ради.

Зокрема, Зеленський запропонував чіткіше прописати терміни, протягом яких держслужбовці зобов’язані припинити підприємницьку діяльність, або вийти з наглядових рад приватних компаній.

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При цьому відповідно ініціативі президента, чиновник не має передавати під управління інших осіб акції підприємств, сукупна вартість яких не перевищує чверть прожиткового мінімуму, але не більше 5% цінних паперів компанії.

Глава держави також наголосив на необхідності внесення до декларації держслужбовцями операцій з купівлі або продажу іноземної валюти, якщо сума перевищує 50 прожиткових мінімумів.

Крім того, він виступив за обов’язкову перевірку декларацій радників та помічників спікера парламенту і проведення спецперевірки перед їхнім призначенням.

Збільшення чисельності ЗСУ

Минулого тижня Володимир Зеленський вніс на розгляд Ради невідкладний законопроект, спрямований на збільшення чисельності ЗСУ.

Для цього президент запропонував народним обранцям ухвалити закон Про основи національного опору.

Інформація щодо проектів законів №5557 та №5558 вже є на сайті ВР.