Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития и бюджетную декларацию Украины на 2022-2024 годы, где заложены основные экономические показатели на три года.

В частности, курс доллара прогнозируется в диапазоне 28-29 грн/$1, инфляция снизится до 6,2% в 2022-м, а в 2023 году — до 5%, сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме того, в макропрогнозе заложено сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращение его к плановым 3% с 2023-го.

По словам главы правительства, госдолг планируется уменьшить до менее чем 50% ВВП, что позволит больше тратить на медицину, оборону и образование.

В макропрогнозе заложен также рост зарплат на 8-10% ежегодно.

В целом в 2023 году, считает Шмыгаль, Украина сможет выйти на устойчивый показатель роста экономики в 5%.

Прогноз курса доллара на июнь 2021

Эксперты говорят, что в июне не следует ожидать значительных колебаний на валютном рынке.

В частности, курс доллара составит 27,35-28 грн/$1, а евро – 33-35 грн.