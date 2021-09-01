Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у США, обговорив з главою Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору в Україні.

Також глава держави привітав готовність банку до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проектах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору.

– Вдячний за увагу, яку ви особисто приділяєте Україні і нашим проектам. Ми – країна, яка впевнено рухається шляхом реформ, впроваджує стандарти ЄС і НАТО. На цьому шляху у нас добра взаємодія зі Світовим банком, – зауважив президент.

Під час зустрічі Зеленський запропонував відомству взяти участь в реалізації плану трансформації України.

Окремо він наголосив на важливості участі банку в проектах з фінансування будівництва та реконструкції автомобільних доріг.

– У рамках програми Велике будівництво вже реалізуємо низку масштабних інвестиційних проектів. За 2020-2021 роки прокладено 9 500 кілометрів доріг по всій Україні, – зазначив він.

Також Зеленський представив амбіційний план зеленої трансформації України і висловив надію на його підтримку з боку відомства.

– Хочемо діяти спільно з ЄС щодо зеленого курсу, декарбонізації економіки, енергоефективності, адаптації до змін клімату, – додав він.

За його словами, Україна зацікавлена в удосконаленні банківського сектора, трансформації та приватизації державних банків.

Окрім того, Зеленський відзначив готовність України брати активну участь в підготовці нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022-2026 роки.

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31 серпня, в української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським стартували робочі зустрічі у США. Так, глава держави вже відвідав Міністерство енергетики, Пентагон, Державний департамент США, Світовий банк та космічне агентство NASA.

Сьогодні, 1 вересня, запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.